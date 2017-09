Lille : Beye tente de défendre Ingla « Par Romain Lantheaume - Le 24/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la déroute face à l’AS Monaco (0-4) vendredi en Ligue 1, le directeur général de Lille, Marc Ingla, a tenu des propos déroutants en affirmant qu’il a aimé la prestation des Dogues (voir ici). Sur le plateau du Canal Football Club, le consultant Habib Beye a tenté de défendre le dirigeant nordiste. "Je vois où il veut en venir, on peut entrevoir ses idées, a avancé l’ancien Marseillais. Il part du principe qu’ils ont un pourcentage de passes réussies plus important, qu’ils ont cette possession. Mais vu comment sont placés les joueurs et l’immaturité tactique qu’ils ont, il est impossible de répondre aux attentes. C’est ça le vrai problème." 18e du championnat, Lille n’a plus gagné depuis le succès inaugural face à Nantes (3-0) le 6 août. 18e du championnat, Lille n’a plus gagné depuis le succès inaugural face à Nantes (3-0) le 6 août.

