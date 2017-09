PSG : Ancelotti regrette son départ « Par Damien Da Silva - Le 24/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mercredi (20h45), le Paris Saint-Germain va affronter le Bayern Munich lors de la 2e journée de la Ligue des Champions. L'occasion pour l'entraîneur du club allemand Carlo Ancelotti de retrouver la formation française. Pour le quotidien Le Figaro, le technicien italien a exprimé ses regrets par rapport à son départ du PSG en 2013. "Ce que je voudrais changer ? La fin de mon histoire avec le PSG. Je n’ai pas eu la bonne attitude car je voulais partir et le club souhaitait que je reste encore à la tête de l’équipe... On a eu des petits problèmes. C’était une période difficile et les rapports avec Nasser étaient compliqués, mais le temps va régler tout ça. Aujourd’hui, nos contacts sont bons", a confié Ancelotti. Pour rappel, Ancelotti n'avait pas apprécié les doutes de la direction à son sujet et était parti pour le Real Madrid. Pour rappel, Ancelotti n'avait pas apprécié les doutes de la direction à son sujet et était parti pour le Real Madrid.

News lue par 14682 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+