ASSE : Théophile Catherine, Ménès hallucine

A l'occasion de la 7e journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne et Rennes se sont neutralisés (2-2) ce dimanche. Lors de cette partie, le défenseur stéphanois Kévin Théophile Catherine (27 ans, 6 matchs en L1 cette saison) s'est distingué par une vilaine faute sur l'ailier rennais Ismaïla Sarr (19 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison), sorti sur civière. Et le consultant de Canal + Pierre Ménès n'a pas compris la décision de l'arbitre, qui l'a simplement sanctionné d'un carton jaune.

"Comment Théophile Catherine fait pour ne pas être expulsé sur ce coup ? Mystère de l'arbitrage", a déploré Ménès sur le réseau social Twitter. Logiquement, la commission de discipline de la LFP devrait sanctionner Théophile Catherine.