OM : Puel prend la défense de Germain Par Damien Da Silva - Le 24/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré des performances intéressantes en Europa League, l'attaquant de l'Olympique de Marseille Valère Germain (27 ans, 6 matchs en L1 cette saison) éprouve des difficultés en Ligue 1 avec 0 but au compteur. Pour son ancien entraîneur à Nice Claude Puel, l'avant-centre doit être mieux servi. "Ce n'est pas évident pour lui. Je le trouve un peu esseulé. L'OM joue moins haut que d'habitude. On ne peut pas le chercher par le jeu long. C'est un joueur décisif aux abords de la surface de réparation, très bon dans ses appels et ses déplacements, qui a besoin d'être approvisionné. Valère ne peut pas être tout seul devant à courir derrière le ballon", a estimé le technicien tricolore. En concurrence avec Kostas Mitroglou et Clinton Njie, Germain aura peut-être l'occasion de marquer son premier but avec l'OM en championnat ce dimanche (21h sur Canal +) face à Toulouse. En concurrence avec Kostas Mitroglou et Clinton Njie, Germain aura peut-être l'occasion de marquer son premier but avec l'OM en championnat ce dimanche (21h sur Canal +) face à Toulouse.

