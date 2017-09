Lille : G. Lopez - "De Préville, un faux débat" « Par Romain Lantheaume - Le 24/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En grande difficulté, Lille a marqué seulement un but lors des six derniers matchs de Ligue 1. Alors que le repositionnement en pointe de Nicolas Pépé ne convainc pas, les dirigeants nordistes sont critiqués pour avoir vendu l'attaquant Nicolas De Préville (26 ans, 3 matchs en L1 avec Bordeaux cette saison) à Bordeaux dans les dernières heures du mercato. Mais le président du LOSC Gérard Lopez reste droit dans ses bottes. "Son cas est un faux débat. Il avait marqué 14 buts la saison passée dont 5 penalties. Mais surtout c’était un des 3 joueurs en Europe qui tirait le plus en dehors de la surface. Donc ce n’est pas un neuf, ce n’est pas quelqu’un qui va aller chercher les ballons dans les 16 mètres, a plaidé l’homme d’affaires au micro de Téléfoot. On l’a vu avec Bordeaux, il n’a pas marqué non plus. C’est un joueur que j’aime beaucoup mais ce n’est pas lui qui aurait fait que maintenant cela aurait été différent." On peut pourtant penser qu’avec son opportunisme, l’ancien Rémois serait parvenu à tirer les Dogues de quelques situations mal embarquées... On peut pourtant penser qu’avec son opportunisme, l’ancien Rémois serait parvenu à tirer les Dogues de quelques situations mal embarquées...

