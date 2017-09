Lyon : Ferland Mendy reconnaît son erreur « Par Romain Lantheaume - Le 24/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très actif, le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais Ferland Mendy (22 ans, 3 matchs en L1 cette saison) a rendu une belle copie offensivement samedi contre Dijon (3-3) en Ligue 1 avec notamment un penalty obtenu. Défensivement en revanche, l’ancien Havrais a moins brillé en concédant notamment un penalty dans l’autre sens face à Kwon Chang-hoon. "Sur le coup, je glisse, a reconnu le Gone dans les colonnes du journal L’Equipe. Je ne peux pas enlever mes jambes et il me vient dessus. On prend trop de buts, c'est certain, mais on a essayé d'aller de l'avant. Mais j'ai aussi essayé de défendre..." Avec déjà 10 buts encaissés en 7 journées de Ligue 1 et d’énormes absences face à Dijon, la défense rhodanienne a encore beaucoup de boulot. Avec déjà 10 buts encaissés en 7 journées de Ligue 1 et d’énormes absences face à Dijon, la défense rhodanienne a encore beaucoup de boulot.

