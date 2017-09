Man Utd : Mourinho prêt à tout pour Dybala ?

Déjà courtisé par tous les plus grands clubs européens, l'attaquant de la Juventus Turin Paulo Dybala (23 ans, 6 matchs et 10 buts en Serie A cette saison) réalise un début de saison exceptionnel. Et forcément, les belles performances de l'international argentin attirent de plus en plus l'attention des cadors européens...

D'après le média britannique Daily Mirror, l'entraîneur de Manchester United José Mourinho a désigné Dybala comme sa nouvelle grande priorité et serait même prêt à offrir 175 millions d'euros pour convaincre la Juve de le laisser partir. Pour rappel, le directeur sportif de la Vieille Dame Giuseppe Marotta a récemment confié que Dybala allait avoir son mot à dire pour son avenir (). Le feuilleton de l'été prochain ?