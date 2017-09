Lyon : la déception d'Aulas « Par Romain Lantheaume - Le 24/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Plombé par une défense passée plusieurs fois au travers, l’Olympique Lyonnais a concédé le match nul à domicile face à Dijon (3-3) ce samedi en Ligue 1. Bien que déçu, le président rhodanien Jean-Michel Aulas n’a pas souhaité en rajouter une couche après la rencontre. "Je suis déçu. Même si Dijon est une très bonne équipe, c’est un match qu’on a dominé. On a fait des erreurs défensives qui ne pardonnent pas. Il faut vraiment imaginer le match le plus important comme étant celui de championnat avant d’attaquer la Coupe d’Europe, a déploré le dirigeant au micro d’OLTV. Tout n’est pas à jeter. On a pêché sur le plan défensif. Il faut savoir courber l’échine. Il y a eu un manque de réussite. On n’est pas non plus en période positive avec les arbitres." On a connu "JMA" plus remonté après ses troupes à l'issue de tels matchs… On a connu "JMA" plus remonté après ses troupes à l'issue de tels matchs…

News lue par 3381 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+