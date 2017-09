L1 : Lyon 3-3 Dijon (fini) « Par Romain Lantheaume - Le 23/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L’Olympique Lyonnais ne parvient pas à chasser les doutes… 6 jours après être tombés avec les honneurs face au Paris Saint-Germain (0-2), les Gones ont lâché des points à domicile face à Dijon (3-3) ce samedi à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Très fébriles défensivement, les Lyonnais ont trop tardé avant de lâcher les chevaux en attaque. Sans Depay ni Cornet, écartés, les hommes de Bruno Genesio entraient bien dans la partie et se procuraient rapidement une occasion mais Bertrand Traoré butait sur Reynet. Très vite, inexplicablement, les Lyonnais se mettaient à défendre très bas. En déficit d'engagement, ils laissaient les visiteurs faire le jeu et s'installer dans leur camp. Pourtant, de manière absolument pas méritée et en plein temps fort adverse, l'OL se montrait impitoyable en ouvrant le score par Fekir, esseulé à bout portant après un déboulé de Mendy (1-0, 20e). Ce match se décantait enfin et Mariano avait l'occasion de faire le break mais l'ancien Merengue perdait son duel face à Reynet ! Dans la foulée, à l'autre bout du terrain, Mendy renversait Kwon et concédait un penalty logique transformé par Sliti qui égalisait (1-1, 24e). Derrière, les Gones reprenaient le contrôle du match mais cela manquait de vitesse et de liant pour surprendre des Bourguignons à l'affût du moindre coup à jouer… L’OL semblait rentrer des vestiaires avec de meilleures intentions, mais Mariano tirait au-dessus puis la frappe de Fekir fusait à côté. Et pourtant, c’est le DFCO qui prenait les devants grâce à Xeka, complètement oublié dans la surface adverse (1-2, 51e). Ce match commençait à devenir complètement fou et, en contre, Aouar égalisait rapidement à bout portant (2-2, 61e). Dans la foulée, on reprenait les mêmes qu’en première période mais on inversait les rôles et Kwon concédait cette fois un penalty en accrochant légèrement Mendy. Mariano le transformait et remettait Lyon en tête (3-2, 63e). Pas pour longtemps car la défense rhodanienne prenait à nouveau l’eau et Yambéré en profitait pour égaliser sur coup-franc (3-3, 66e) ! Les locaux poussaient en fin de partie mais Reynet sauvait les meubles sur un coup-franc de Fekir puis le jeune Maolida, tout juste entré en jeu, expédiait sa tête à côté ! Dommage pour l’OL qui s’éloigne du podium, tandis que Dijon, qui a montré de belles choses, sort provisoirement de la zone rouge. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

News lue par 4215 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+