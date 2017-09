L1 : Lyon 1-1 Dijon (mi-tps)

A la mi-temps, bousculé par un valeureux Dijon, l'Olympique Lyonnais est tenu en échec à domicile (1-1) dans ce match comptant pour la 7e journée de Ligue 1.

Sans Depay ni Cornet, écartés, les hommes de Bruno Genesio entraient bien dans la partie et se procuraient rapidement une occasion mais Bertrand Traoré butait sur Reynet. Très vite, inexplicablement, les Lyonnais se mettaient à défendre très bas. En déficit d'engagement, ils laissaient les visiteurs faire le jeu et s'installer dans leur camp. Pourtant, de manière absolument pas méritée et en plein temps fort adverse, l'OL se montrait impitoyable en ouvrant le score par Fekir, esseulé à bout portant après un déboulé de Mendy (1-0, 20e).

Ce match se décantait enfin et Mariano avait l'occasion de faire le break mais l'ancien Merengue perdait son duel face à Reynet ! Dans la foulée, à l'autre bout du terrain, Mendy renversait Kwon et concédait un penalty logique transformé par Sliti qui égalisait (1-1, 24e). Derrière, les Gones reprenaient le contrôle du match mais cela manquait de vitesse et de liant pour surprendre des Bourguignons à l'affût du moindre coup à jouer…