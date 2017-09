Ang. : malgré Aurier, Tottenham s'impose

Pour le compte de la 6e journée de Premier League, Tottenham a dominé difficilement West Ham (3-2). Très bien partis dans cette rencontre, les Spurs ont fait la différence avec un doublé de Kane (34e, 38e) et un but d'Eriksen (60e). Mais après la réduction du score de Chicarito (65e), Aurier (70e) s'est fait expulser pour un second carton jaune. Relancés, les Hammers ont poussé, mais ont seulement marqué un but par Kouyaté (87e).

Au classement, Tottenham en profite pour grimper provisoirement sur le podium à la 3e place.