Lille : Ingla a aimé la prestation du LOSC !

Lille : Ingla a aimé la prestation du LOS C !

Lille a touché le fond vendredi à domicile en s'inclinant 4-0 face à Monaco. Alors que Marcelo Bielsa se dit logiquement inquiet après ce match, Marc Ingla a lui à l'inverse aimé la prestation de son équipe !

"C'est un mauvais résultat. Mais il ne remet pas en question notre projet de croissance qui est défini par un certain style de joueurs. Je voudrais remercier le public du stade Pierre-Mauroy qui nous a soutenus durant toute la rencontre. Ils ont compris notre projet. On a eu plus de possession contre le champion en titre et on a été courageux, tenait à souligner le directeur général du LOSC après la rencontre. Cela veut dire que nous avons beaucoup de talent et de personnalité. On a commis des erreurs. Je les attribue en partie à la jeunesse de notre effectif."

Soit il n'a rien compris, soit il se voile la face... Et comme Ingla est plutôt réputé pour disposer de vraies connaissances en matière de football, on dira plutôt qu'il refuse de voir la réalité du moment.

