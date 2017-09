FIFA : Ronaldo, Messi ou Neymar ?

Depuis que France Football ne collabore plus avec la FIFA pour le Ballon d'Or, l'instance internationale a décidé d'attribuer ses propres récompenses, et notamment le prix "The Best - Joueur de la FIFA" qui récompense le meilleur joueur de l'année 2017. Et les trois finalistes ont été annoncés ce vendredi.

Sans surprise, on retrouve les deux superstars Cristiano Ronaldo (32 ans, 4 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison), vainqueur en 2016, et Lionel Messi (30 ans, 8 matchs et 12 buts toutes compétitions cette saison). Les attaquants du Real Madrid et du FC Barcelone sont accompagnés de la recrue phare du Paris Saint-Germain, Neymar (25 ans, 6 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison).

Le verdict tombera le 23 octobre prochain.