PSG : Ménès prévient le club...

Depuis dimanche, l'affaire des penalties au Paris Saint-Germain avec la petite brouille entre Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) et Edinson Cavani (30 ans, 6 matchs et 7 buts en L1 cette saison) a fait beaucoup parler. Dans sa chronique pour CNews Matin, Pierre Ménès a déploré tout le débat qui a suivi cette histoire.

"Il faut s’y faire, tout ce qui va se passer, de plus ou moins négatif, au PSG, va être amplifié, déformé, voire calomnié. C’est un problème de riche, mais de là à dire qu’Alphonse Areola est une passoire, Layvin Kurzawa est le plus mauvais latéral gauche de l’histoire du jeu ou encore Thiago Motta est un vieillard, il y a de l’abus. Avec tout ce remue-ménage, il me semble avoir lu nulle part que le PSG avait remporté six victoires en six matchs en championnat. En marquant 21 buts. Non, ça, ça passe aux pertes et profits", a regretté le consultant de Canal +.

C'est malheureusement le quotidien des très grands clubs européens.