Nice : le PSG, Rivère ne comprend pas Aulas

Ces dernières semaines, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a multiplié les sorties pour critiquer le mode de fonctionnement du Paris Saint-Germain. De son côté, le patron de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère ne partage absolument pas la vision de son homologue rhodanien.

"Je considère que le Paris Saint-Germain, c’est parfait pour la Ligue 1. On a besoin de locomotive, c’est mon opinion. Le Paris Saint-Germain, depuis qu’il est arrivé en Ligue 1, a donné une exposition à notre championnat ces dernières années. En plus quand vous avez des locomotives comme ça, nécessairement, même quand vous êtes très loin budgétairement, ça vous donne une envie de faire mieux. (...) Chacun a eu sa période, à un moment, Lyon était tout le temps devant aussi. Sept années de suite, et on ne disait rien. C’est une très bonne chose pour la Ligue 1 et plus il y aura de Paris Saint-Germain, mieux on se portera", a estimé le dirigeant niçois sur les ondes de la radio RMC.

Un discours qui devrait faire plaisir à la direction parisienne.