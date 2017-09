Dortmund : Aubameyang n'accable pas Dembélé « Par Romain Lantheaume - Le 21/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Parti au bras de fer avec le Borussia Dortmund, l’ailier Ousmane Dembélé (20 ans, 2 matchs en Liga cette saison) avait notamment entamé une grève des entraînements cet été avant d’obtenir gain de cause et de signer au FC Barcelone. Coéquipier du Français durant sa saison au BvB, l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans, 5 matchs et 5 buts en Bundesliga cette saison) est revenu sur cet épisode. "Tout le monde a été un peu marqué par son départ. (…) Il avait un accord avec le club comme quoi si Barcelone venait, ils ne l’empêcheraient pas de partir, a révélé la Panthère ce jeudi sur les ondes de RMC. Après, tout le monde a dit que ce n’était pas le top ce qu’il a fait. Je pense que c’est vrai, dans la mesure où il avait juste à parler d’abord avec Dortmund, pour savoir s’ils allaient le laisser partir. S’ils lui avaient dit non, j’aurais pu comprendre ce qu’il a fait. Je pense qu’il l’a fait un peu trop tôt. Mais bon, c’est mon pote, donc je ne vais pas le fracasser !" Malheureusement, l’aventure catalane a mal commencé pour l’ancien Rennais, victime d'une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche et probablement out jusqu’en 2018. Malheureusement, l’aventure catalane a mal commencé pour l’ancien Rennais, victime d'une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche et probablement out jusqu’en 2018.

