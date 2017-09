PSG : P.E. Aubameyang - "Nasser me voulait" « Par Romain Lantheaume - Le 21/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bénéficiant d'un bon de sortie l'été dernier et un temps annoncé tout proche du Paris Saint-Germain, l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans, 5 matchs et 5 buts en Bundesliga cette saison) est finalement resté au Borussia Dortmund au terme d'un mercato mouvementé. Et comme les rumeurs l'affirmaient à l'époque, c'est bien le directeur sportif francilien Antero Henrique qui a enterré la piste menant au Gabonais. "Début juin, j'avais rencontré Nasser Al-Khelaïfi à Paris, avant qu'Antero Henrique n'arrive. Ce dernier ne voulait pas me prendre. Nasser, lui, voulait me prendre. Cela ne s'est donc pas fait", a raconté l'ancien Stéphanois ce jeudi sur les ondes de RMC. Au vu des recrues offensives qui ont débarqué par la suite (Neymar, Kylian Mbappé), les fans parisiens n'auront pas de regrets… Au vu des recrues offensives qui ont débarqué par la suite (Neymar, Kylian Mbappé), les fans parisiens n'auront pas de regrets…

