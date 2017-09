Bordeaux : le coup de gueule de Gourvennec !

Bordeaux : le coup de gueule de Gourvenne c ! « Par Eric Bethsy - Le 21/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Toujours invaincus cette saison en Ligue 1, les Girondins de Bordeaux occupent une honorable quatrième place. Mais il en faudra plus pour éviter les critiques de certains observateurs, qui estiment que les Marine et Blanc dépendent du talent de l’ailier Malcom (20 ans, 6 matchs et 3 buts en L1 cette saison). De quoi agacer l’entraîneur Jocelyn Gourvennec. "C'est un petit peu mieux depuis 2017 mais le 'Bordeaux bashing' existe toujours, a constaté l’ancien coach de Guingamp. J'ai un peu le sentiment que certains sont un peu contraints et forcés de reconnaître que ça fonctionne plutôt pas mal. Je mets mon énergie dans la gestion du groupe, les commentaires existeront toujours. (…) Je crois qu'une équipe, c'est un tout. Je ne crois pas qu'à Bordeaux, il y ait un joueur avec autour des faire-valoir et une pipe sur le banc." Apparemment, Gourvennec avait besoin de se lâcher... Apparemment, Gourvennec avait besoin de se lâcher...

