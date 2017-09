OM : les penalties, le club se moque du PSG

Lors du match face à l'Olympique Lyonnais (2-0) en Ligue 1 dimanche, les joueurs du Paris Saint-Germain Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) et Edinson Cavani (30 ans, 6 matchs et 7 buts en L1 cette saison) se sont légèrement accrochés en raison d'un penalty tiré par l'Uruguayen, qui a refusé de laisser cette tentative au Brésilien. Depuis, cette histoire fait beaucoup parler...

Et ce jeudi, sur le réseau social Twitter, le compte officiel de l'Olympique de Marseille, la version anglaise, a décidé de se moquer du PSG en imaginant un échange entre Florian Thauvin et Maxime Lopez. "Clash à l’OM : tu prends le penalty. Non c’est toi. Non c’est toi. Non c’est toi", peut-on lire. Une blague qui risque de faire réagir !

L'OM se moque de l'affaire des penalties du PSG