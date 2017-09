PSG : Raí se régale avec Neymar « Par Damien Da Silva - Le 21/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté cet été pour 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone, l'attaquant Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) fait le bonheur des supporters du Paris Saint-Germain. Ancien grand joueur du club de la capitale, Raí se régale grâce aux performances de son jeune compatriote sous les couleurs parisiennes. "Neymar à Paris ? C’était un peu programmé. Mais je n’imaginais pas que ça arriverait si tôt. C’est l’union parfaite. Le seul perdant dans l’histoire, c’est le Barça ! On n’avait jamais vu ce club autant souffrir du départ d’un joueur. Son début de saison ? C’est trop facile pour lui et c’est trop bon pour nous (rires). Il faut que ça continue, qu’il s’éclate, et même si ça se corse, il faut qu’il continue à jouer en prenant et en donnant du plaisir", a commenté le Brésilien pour L'Equipe. Pour l'instant, les fans franciliens prennent beaucoup de plaisir grâce à Neymar ! Pour l'instant, les fans franciliens prennent beaucoup de plaisir grâce à Neymar !

