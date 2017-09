Monaco : une révélation de Serie A surveillée « Par Romain Rigaux - Le 21/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de débuts très remarqués en Italie, Pietro Pellegri (16 ans, 2 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) attise les convoitises. Selon TMW, l'AS Monaco a supervisé l'attaquant du Genoa face au Chievo Vérone (1-1) mercredi. Des émissaires d'Arsenal étaient également présents. Le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United, le Milan AC et la Roma surveillent aussi le natif de Gênes depuis quelques mois. Plus jeune joueur de Serie A à 15 ans et 9 mois, Pellegri était devenu le troisième plus jeune buteur du championnat italien en mai dernier face à l'AS Rome, avant de se faire encore remarquer avec un doublé contre la Lazio Rome (2-3) dimanche dernier. Trois buts en cinq apparitions depuis le début de sa carrière, pas mal pour un joueur de 16 ans...

