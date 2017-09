PSG : Neymar-Cavani, ça va déjà mieux « Par Damien Da Silva - Le 21/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors du match face à l'Olympique Lyonnais (2-0) en Ligue 1 dimanche, Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) et Edinson Cavani (30 ans, 6 matchs et 7 buts en L1 cette saison) se sont légèrement accrochés en raison d'un penalty tiré par l'Uruguayen, qui a refusé de laisser cette tentative au Brésilien. Si les premières tensions entre les deux hommes ont beaucoup fait parler, le quotidien L'Equipe assure que cette situation est désormais apaisée. En effet, les deux joueurs du PSG ont discuté mercredi en marge de la reprise de l'entraînement dans une ambiance décontractée. Le soir, le latéral droit Daniel Alves a organisé un grand dîner dans un restaurant branché de Paris et Cavani et Neymar étaient bien présents. De son côté, l'entraîneur parisien Unai Emery devrait annoncer ce jeudi en conférence de presse la mise en place d'une alternance entre les deux attaquants pour tirer les penalties.

News lue par 18790 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+