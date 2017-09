Nice : Souquet et le déclic de Balotelli « Par Eric Bethsy - Le 20/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Souvent critiqué pour son manque d’investissement dans le repli défensif, l’attaquant de l’OGC Nice Mario Balotelli (27 ans, 3 matchs et 3 buts en L1 cette saison) donne enfin satisfaction à son entraîneur Lucien Favre. Mais aussi à ses coéquipiers à l’image du latéral droit Arnaud Souquet (25 ans, 6 matchs en L1 cette saison). "Il a peut-être compris qu’on avait besoin de lui. On ne lui demande pas de courir comme nous, car chacun a ses propres caractéristiques. Quand il fait le minimum, ça nous suffit car on sait qu’il est capable de marquer des buts, a confié l’ancien Dijonnais. On a une totale confiance en Mario, et il en a conscience. Dante le lui a assez souvent répété. Aujourd'hui il apporte la pleine mesure de ce qu’il peut nous apporter. Et son association avec Alassane (Pléa), qui est en train de prendre encore plus de poids que la saison passée, peut faire des dégâts..." Reste à savoir si l’Italien ne retombera pas dans ses travers pendant la saison. Reste à savoir si l’Italien ne retombera pas dans ses travers pendant la saison.

