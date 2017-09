Lyon : B. Traoré, Genesio fait un premier bilan Par Romain Lantheaume - Le 20/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté cet été en provenance de Chelsea pour 10 millions d’euros, l’ailier Bertrand Traoré (22 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) a réussi ses débuts avec l’Olympique Lyonnais avant de rentrer fatigué de sélection et de connaître un petit coup de mou en ce mois de septembre. Mais pour l’entraîneur rhodanien, Bruno Genesio, le bilan reste positif, à l'image de sa prestation dimanche face au Paris Saint-Germain (0-2). "Il nous a apporté de la solidité défensive, sa qualité technique pour ressortir les ballons et sa percussion, il a beaucoup travaillé, mais il doit améliorer sa finition : il a deux ou trois situations de frappe sur lesquelles il doit cadrer, a expliqué le technicien lyonnais dans les colonnes du journal Le Progrès. On a vu contre Paris que quand il est frais, il est très important pour nous." Attendu, l’international burkinabè doit se montrer à la hauteur des attentes suscitées. Attendu, l’international burkinabè doit se montrer à la hauteur des attentes suscitées.

