PSG : Morientes et le "défi" qui attend le club « Par Romain Lantheaume - Le 20/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fort de son mercato phénoménal, le Paris Saint-Germain fait cette année partie des favoris pour un sacre en Ligue des Champions. Parfaitement entré dans la compétition en déroulant 5-0 face au Celtic Glasgow mardi dernier, le club de la capitale possède les faveurs de l’ancien buteur du Real Madrid, Fernando Morientes, qui pose tout de même une condition. "Le PSG est clairement l’un des favoris pour la gagner, a assuré l’Espagnol au média Sport 360°. Mais pour atteindre le niveau du Real Madrid actuel, il faut non seulement de bons joueurs mais il faut aussi les faire jouer en équipe. C’est le défi qu’ils vont avoir. Mais ce sera certainement l’un des principaux candidats à la victoire finale". Ce ne sont pas les premières tensions apparues dimanche entre Neymar et Edinson Cavani qui donneront tort au triple vainqueur de la compétition. Ce ne sont pas les premières tensions apparues dimanche entre Neymar et Edinson Cavani qui donneront tort au triple vainqueur de la compétition.

