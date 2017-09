OM : Neymar, Sakai ne s'en fait pas « Par Romain Rigaux - Le 20/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le 22 octobre prochain, l'Olympique de Marseille affrontera le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Forcément, le duel entre Hiroki Sakai (27 ans, 5 matchs en L1 cette saison) et Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) sera observé de près durant ce match. Mais le latéral droit marseillais n'est pas vraiment inquiet. "C’est l’un des plus grands joueurs au monde, mais le duel entre lui et moi ne sera pas l’élément décisif du match. Bien sûr que je vais essayer de l’arrêter de toutes mes forces, mais mon boulot ne change pas, même contre lui. Je vais travailler très sérieusement, comme d’habitude", a confié le Japonais à France Football. Sakai devra tenter d'imiter le Lyonnais Tete, très performant face au Brésilien dimanche malgré la victoire parisienne (2-0). Sakai devra tenter d'imiter le Lyonnais Tete, très performant face au Brésilien dimanche malgré la victoire parisienne (2-0).

