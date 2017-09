Bayern : Kroos n'était pas "de classe mondiale"

Le Bayern Munich regrette peut-être aujourd'hui ses choix concernant Toni Kroos (27 ans, 3 matchs et 1 but en Liga cette saison). En 2014, le milieu de terrain allemand a quitté le club bavarois pour le Real Madrid (25 M€) après avoir refusé la prolongation de contrat proposée par ses dirigeants. Son ancien coéquipier et ami, Stefan Reinartz, raconte pourquoi.

"Toni se sentait sous-évalué par le Bayern. C’est un ami à moi, je connais toute l’histoire. Ils lui ont offert un nouveau contrat, mais lui savait ce que gagnait Götze, qui a plus ou moins le même âge, et a voulu être mieux payé. Le Bayern n’a pas voulu donner 10 millions d’euros. Rummenigge a dit à Toni qu’ils ne le payeraient pas 10 millions d’euros, parce que ce n’était pas un joueur de classe mondiale. Toni n’est pas motivé par l’argent. Il a besoin de la confiance des autres. Il savait qu’il était un joueur de classe mondiale et comme il n’était pas reconnu comme tel, il est parti", a raconté Reinartz à Die Welt.

Aujourd'hui, Götze peine à confirmer son potentiel, tandis que Kroos est devenu indéboulonnable au Real Madrid.