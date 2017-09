Sondage MF : Deschamps doit virer Kurzawa !

Sondage MF : Deschamps doit virer Kurzaw a ! « Par Romain Rigaux - Le 19/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si Didier Deschamps devait conserver Layvin Kurzawa en équipe de France. Victime d'un chantage à la vidéo, le latéral gauche du PSG a tenu des propos très déplacés à l'encontre du sélectionneur dans cette vidéo. Pour vous, le Parisien doit quitter les Bleus ! Sur les 10 085 votes recensés, vous êtes 65,5% à penser que Deschamps ne doit plus convoquer Kurzawa. A l'inverse, 34,5% des votants estiment que l'ancien Monégasque doit être conservé. De son côté, le technicien avait dans un premier temps décidé de s'occuper du cas de Kurzawa après les deux prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde 2018, contre la Bulgarie (7 octobre) et la Biélorussie (10 octobre). Ses plans changeront-ils après la sortie de cette affaire dans les médias ? Réponse le 28 septembre lors de l'annonce de la prochaine liste. Dès à présent, dites-nous quelle serait la meilleure solution pour l'affaire des penalties Cavani-Neymar ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous quelle serait la meilleure solution pour l'affaire des penalties Cavani-Neymar ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

News lue par 4728 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+