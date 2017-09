OM : Gervinho fait confiance à Garcia Par Romain Lantheaume - Le 19/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vivement contesté après les sorties de route contre Monaco (1-6) et Rennes (1-3), l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia, peut compter sur le soutien d’un de ses fidèles, l’ailier du Hebei China Fortune (Chine), Gervinho (30 ans). L’Ivoirien se dit persuadé que le technicien va réussir à l’OM. "Pour un entraîneur il lui faut des joueurs qu’il veut. Et je crois que Marseille est en train de les acheter au fur et à mesure. Il faut un peu de patience dans un projet, a prôné l’ancien Gunner auprès du média Sport-Ivoire. A Marseille, il faut qu’on lui laisse le temps, il ne faut pas s’enflammer après une défaite ou quand l’équipe joue mal. Rudi, je le connais très bien, j’ai beaucoup travaillé avec lui, je sais de quoi il est capable." Malgré l’optimisme de l’Eléphant, après 11 mois en poste et les renforts de taille enregistrés cet été, Garcia ne pourra pas compter sur l’indulgence des dirigeants cette saison. Malgré l’optimisme de l’Eléphant, après 11 mois en poste et les renforts de taille enregistrés cet été, Garcia ne pourra pas compter sur l’indulgence des dirigeants cette saison.

