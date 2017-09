PSG : Cavani-Neymar, le conseil de Kombouaré « Par Romain Lantheaume - Le 19/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche, le Paris Saint-Germain s’est défait de l’Olympique Lyonnais (2-0), mais depuis c’est surtout l’épisode du penalty de la discorde entre Neymar et Edinson Cavani qui fait couler beaucoup d’encre. Passé sur le banc du club de la capitale entre 2009 et 2011, l’entraîneur Antoine Kombouaré a déjà connu une affaire similaire contre Nice (2-1) le 21 septembre 2011 lorsque Nenê avait repoussé Kevin Gameiro qui aurait normalement dû frapper un penalty. "Ils se sont chamaillés, s’est rappelé l’actuel coach de Guingamp sur les ondes de RMC. J’ai pris les garçons. Je leur ai dit ‘l’image que vous donnez est catastrophique, vous donnez à manger à tous ceux qui disent que vous ne vous entendez pas.’" Fort de cette expérience, le Kanak adresse un conseil à son homologue francilien Unai Emery. "Jusqu’à présent, c’est Cavani qui tirait les penalties et il a toujours été en réussite. La logique voudrait que ça soit lui. Si derrière, lors de l’arrivée de Neymar, des gens lui ont promis qu’il tirerait les penalties, c’est clair que ça devient compliqué pour l’entraîneur. C’est un problème qui peut se régler très, très vite. Mais il faut que l’entraîneur et les joueurs se retrouvent pour en parler autour d’une table." Emery a justement prévu d’aborder la question avec les principaux intéressés (voir ici). "Jusqu’à présent, c’est Cavani qui tirait les penalties et il a toujours été en réussite. La logique voudrait que ça soit lui. Si derrière, lors de l’arrivée de Neymar, des gens lui ont promis qu’il tirerait les penalties, c’est clair que ça devient compliqué pour l’entraîneur. C’est un problème qui peut se régler très, très vite. Mais il faut que l’entraîneur et les joueurs se retrouvent pour en parler autour d’une table." Emery a justement prévu d’aborder la question avec les principaux intéressés ().

