Arsenal : Wenger et la sortie de Lacazette « Par Eric Bethsy - Le 18/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Muet face à la charnière centrale de Chelsea (0-0) dimanche, l’attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette (26 ans, 5 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) a été remplacé par Alexis Sanchez peu après l’heure de jeu. Mais que l’international tricolore se rassure, le manager Arsène Wenger n’était pas mécontent de sa prestation. "Lacazette a fait une très bonne première période, a commenté le technicien français. Il a travaillé dur pour l'équipe et a été très discipliné. Il lui faudra un peu de temps pour maintenir cette intensité durant 90 minutes. Et il ne faut pas oublier que j'ai Walcott, Giroud et Sanchez sur le banc. Dans un match d'une telle intensité, il est normal d'apporter du sang neuf après la 65e minute." Toujours titulaire chez les Gunners, l'ancien Lyonnais donne entière satisfaction à son coach. Toujours titulaire chez les Gunners, l'ancien Lyonnais donne entière satisfaction à son coach.

