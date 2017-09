PSG : Cavani, Neymar... La version de D. Alves « Par Eric Bethsy - Le 18/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la victoire du Paris Saint-Germain contre Lyon (2-0) dimanche en championnat, les tensions entre Edinson Cavani et Neymar font beaucoup parler. Avant leur désaccord sur le penalty, l’Uruguayen avait tenté de frapper un coup franc réservé à l’ancien Barcelonais. Malheureusement pour El Matador, Daniel Alves avait déjà pris le ballon pour le confier à son compatriote brésilien. C’était du moins ce que les images laissaient penser... "J'allais tirer le coup-franc, a corrigé le latéral droit sur la chaîne SporTV. J'ai pris le ballon pour m'en charger moi-même, parce que j'ai déjà marqué quelques coups-francs. J'avais confiance en moi. Je le sentais. Le plus important, c'est que l’équipe soit en tête plus que n'importe quelle statistique individuelle. Je crois que, quand on a envie et que le jeu est bloqué, on veut prendre ses responsabilités. C'est ce que j'ai voulu faire, mais Neymar m'a pris le ballon et c'est lui qui a fini par tirer." On a quand même du mal à croire à cette version… On a quand même du mal à croire à cette version…

