Nice : Balotelli, Ménès s'incline

Transparent pendant 78 minutes, l’attaquant Mario Balotelli (27 ans, 3 matchs et 3 buts en L1 cette saison) s’est fait pardonner sur une frappe monstrueuse qui a offert la victoire à Nice sur le terrain de Rennes (1-0) dimanche en Ligue 1. Avec "Super Mario", le journaliste de Canal + Pierre Ménès ne sait plus sur quel pied danser.

"L’Italien doit en agacer plus d’un : il marche, il râle, il chouine... Mais il a un ballon et il le met au fond. Et très joliment en plus. Aucun doute, ce mec est un buteur", a lâché le chroniqueur sur son blog. Malgré un registre un peu similaire, le Lyonnais Mariano n’a pas eu droit à tant d’éloges ( voir la brève de 10h02 ) !