PSG : les penalties, Rabiot calme le jeu

Premières tensions entre Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) et Edinson Cavani (30 ans, 6 matchs et 7 buts en L1 cette saison) au Paris Saint-Germain. A l'occasion du succès du PSG face à Lyon (2-0) dimanche en Ligue 1, les deux joueurs ont eu une petite discussion au moment du penalty, l'Uruguayen refusant de laisser tirer le Brésilien, très agacé. Devant les médias, le milieu parisien Adrien Rabiot (22 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) a calmé le jeu par rapport à cet incident.

"Ça arrive dans toutes les équipes. Ce sont des joueurs qui veulent marquer des buts. Edi avait marqué (but accordé à Marcelo, ndlr), Neymar voulait marquer. C’était tranquille après dans le vestiaire. Je pense qu’ils vont se mettre d’accord, discuter. Alterner, ce serait bien. Ça va s’arranger entre eux, j’en suis sûr", a assuré l'international français.

De son côté, Emery a indiqué qu'il allait régler ce problème en interne ().