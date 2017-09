PSG : Rabiot se prononce sur le 4-2-3-1

En raison de la suspension de Marco Verratti, le Paris Saint-Germain s’est présenté en 4-2-3-1 face à l’Olympique Lyonnais (2-0) dimanche en Ligue 1. Moins performants pour l’instant dans ce système, les hommes d’Unai Emery ont été tenus en échec par de valeureux Lyonnais durant plus d’une heure. Pour le milieu de terrain Adrien Rabiot (22 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison), ce schéma demande encore à être travaillé.

"On est moins à l’aise qu’en 4-3-3, parce qu’on a moins l’habitude, c’est normal. On travaille ce schéma à l’entraînement. Pour bien l’assimiler, il faut le travailler en match et ça va venir, a commenté le Tricolore après la rencontre. On nous fait travailler les deux systèmes, pour pouvoir changer pendant les matchs, aussi en fonction des joueurs qui sont disponibles. Il faut s’adapter."

Si Julian Draxler n’a pas brillé en numéro dix, le 4-2-3-1 pourrait également prendre une autre dimension avec la titularisation de Giovani Lo Celso, auteur d’une superbe entrée, ou de Javier Pastore, à l’infirmerie en ce début de saison.