Lyon : A. Lopes - "la barre tremble encore"

Battu 2-0 à Paris, l'Olympique Lyonnais aurait pu prendre l'avantage en seconde période sur une frappe de Tanguy Ndombele qui a fini sur la barre transversale. Dur à encaisser pour Anthony Lopes.

"On a fait le match qu'il fallait, on a respecté les consignes du coach. C'est dommage, on aurait aimé être récompensés. La barre transversale de Tanguy Ndombele doit encore être en train de trembler... On peut être fier de notre match", a réagi le portier lyonnais après la rencontre.