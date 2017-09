Lyon : tout n'a pas été simple pour Tousart

Aujourd'hui titulaire au sein du milieu de terrain lyonnais où il a pris la place de Maxime Gonalons, parti à la Roma durant l'intersaison, Lucas Tousart (20 ans, 5 matchs en L1 cette saison) a pourtant connu des débuts timides dans le Rhône. Il faut dire que l'ancien Valenciennois s'est fait tout petit lors de son arrivée en 2015.

"Je n'oublie pas que je suis arrivé de L2 en 2015 la même année que Valbuena, Darder, Morel… J'avais l'impression d'atterrir dans un autre monde. Tout changeait : les entraînements, la vie, les attentes du public, raconte Tousart dans L'Equipe. Il m'a fallu un temps d'adaptation. Dans le vestiaire, je me sentais petit et je me disais : 'Est-ce que je vais y arriver ?' Le premier entraînement, je me retrouve à côté de Valbuena que je voyais à la télé... Ça fait bizarre. Je devais trouver mes repères. Déjà, je n'avais pas le niveau pour être un titulaire à l'OL et même pour être dans le groupe. Mais quand tu n'y es pas, c'est dur. Je m'entraînais avec les pros et ensuite, je voyais mon nom sur la liste : Tousart, CFA... Mentalement, cette année m'a forgé. Je me suis même barricadé vis-à-vis de l'extérieur car les gars voyaient un gars acheté 2,5 millions d'euros et ça parlait un peu à Lyon."

Aujourd'hui, tout le monde pense que l'OL a fait une bonne affaire.