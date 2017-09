Lille : Bielsa pointe le problème du soir « Par Romain Rigaux - Le 16/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Encore une mauvaise soirée pour Lille qui s'est incliné sur la pelouse de Guingamp (0-1) dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Après le match, l'entraîneur lillois Marcelo Bielsa a pointé le manque de précision de ses joueurs dans la dernière passe. "Si le match s'était terminé sur un 0-0, j’aurais pensé qu’avec un peu plus de précision, nous l’aurions gagné. Ce qui a manqué à notre équipe ce soir, c'est la précision dans la dernière passe. Nous n’avons pas réussi à mettre nos joueurs dans de bonnes situations pour tirer au but", a déclaré l'Argentin. Lille occupe une inquiétante 17e place après six matchs de championnat. Lille occupe une inquiétante 17e place après six matchs de championnat.

