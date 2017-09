ASSE : Ruffier, le "meilleur" pour Garcia !

Auteur d'un match énorme contre Dijon (1-0), Stéphane Ruffier (30 ans, 6 matchs en L1 cette saison) est l'un des grands artisans de la victoire stéphanoise ce samedi soir. Après la rencontre, l'entraîneur des Verts, Oscar Garcia, a dit tout le bien qu'il pense de son gardien.

"Tout le monde connaît Stéphane Ruffier et ce qu'il est capable de faire. Pour moi, il est le meilleur gardien que je connaisse", a lancé le coach de l'ASSE. "J'ai tremblé à la fin et au début. Il a fallu souffrir mais ce sera toujours le cas pour nous. Avec 13 points sur 18, avec un nouvel entraîneur et l'arrivée de nombreux joueurs, je suis satisfait du point de vue comptable car nous avons joué trois fois à l'extérieur et nous avons affronté Paris ou Nice", a-t-il ajouté.

Saint-Etienne occupe la 3e place au classement.