PSG : Meunier estime sa valeur

Auteur d'une première année intéressante sous les couleurs du Paris Saint-Germain, le latéral droit Thomas Meunier (26 ans, 2 matchs en L1 cette saison) reste un remplaçant de qualité dans l'effectif de l'entraîneur Unai Emery. Au moment d'évoquer son avenir, l'international belge s'est amusé à tenter de deviner sa valeur sur le marché des transferts.

"Mon futur est à Paris. J’espère rester ici le plus longtemps possible. Si je ne joue qu’un match et demi entre maintenant et janvier, on y réfléchira mais je suis très bien ici. Je ne sais pas combien le PSG demanderait pour moi. Peut-être 25 ou 30 millions. Mais qu’est-ce que cela représente encore ? Je me souviens quand De Bruyne avait été transféré à Wolfsbourg pour 26 millions, j’avais trouvé que c’était beaucoup d’argent. Maintenant, si quelqu’un mettait 150 millions pour Kevin, ce serait normal. En quatre ans, les prix ont explosé. C’est un truc de fou", a jugé le Parisien pour La Dernière Heure.

Pour rappel, le PSG avait réussi un joli coup à l'été 2016 en recrutant Meunier pour seulement 7 millions d'euros.