Man City : Guardiola fou de Mbappé, mais... Par Damien Da Silva - Le 16/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion du dernier mercato d'été, Manchester City a tenté de recruter Kylian Mbappé (18 ans, 2 matchs et 2 buts toutes compétitions avec Paris SG cette saison), qui a finalement rejoint le Paris Saint-Germain. Et si l'entraîneur des Citizens Pep Guardiola apprécie les qualités du jeune talent français, le technicien espagnol a refusé de le comparer à la star du FC Barcelone Lionel Messi. "Personne ne peut s’asseoir à la même table que Lionel Messi. Kylian Mbappé ? C’est un top joueur et il va devenir un joueur exceptionnel, je suis plutôt sûr de ça. Pour égaler ce que Messi a fait en 10 ou 12 ans, comme Cristiano Ronaldo par exemple, nous devons attendre. Je ne veux pas mettre plus de pression sur les épaules de Mbappé. (...) Je ne pense pas que l’on aide ces joueurs en parlant d’hypothétiques successeurs à Messi. Donc il faut laisser Mbappé avoir une carrière fantastique et après on verra cela dans le futur", a confié Guardiola devant les médias. Un constat totalement lucide puisque Mbappé doit encore confirmer son talent après une seconde partie de saison 2016-2017 époustouflante. Un constat totalement lucide puisque Mbappé doit encore confirmer son talent après une seconde partie de saison 2016-2017 époustouflante.

News lue par 2232 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+