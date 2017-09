PSG : Marquinhos encourage son frère Lucas « Par Damien Da Silva - Le 15/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Peu utilisé par l'entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery sur ce début de saison, l'ailier Lucas (25 ans, 1 apparition et 1 but en L1 cette saison) va devoir se battre face à une énorme concurrence pour disposer d'un temps de jeu correct cette année. Proche du Brésilien, le défenseur central Marquinhos (23 ans, 4 matchs en L1 cette saison) l'encourage à se tenir prêt. "C’est un proche, comme un frère depuis que je suis arrivé à Paris. On n’atteindra pas nos objectifs avec seulement 11 ou 12 joueurs, mais avec un effectif très fort. On a le championnat, les coupes, la Ligue des Champions. Pendant la saison, il y aura des joueurs blessés, malades... Il peut se passer beaucoup de choses. C’est là qu’il faut être prêt, savoir saisir les opportunités et prendre sa place dans l’équipe", a confié l'Auriverde devant les médias. Avec l'enchaînement important des matchs, Lucas va forcément avoir sa chance à Paris. Avec l'enchaînement important des matchs, Lucas va forcément avoir sa chance à Paris.

