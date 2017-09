Nice : Favre n'est pas totalement satisfait

Opposé à Zulte Waregem pour son premier match d'Europa League, l'OGC Nice s'est largement imposé (1-5) en Belgique ce jeudi. Insuffisant pour satisfaire l'entraîneur Lucien Favre.

"Nous jouons encore trop bas, a regretté le technicien suisse. Mais bon, on a perdu six ou sept joueurs très importants durant le mercato, il faut du temps pour se relever. Il faut encore gagner quelques mètres vers l'avant dans notre jeu, aller chercher les ballons. On donne encore trop d'occasions. Ça, ce n'est pas possible."

Perfectionniste, Favre doit quand même être ravi de ce large succès.