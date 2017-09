Liverpool : Roy Keane démolit les Reds « Par Youcef Touaitia - Le 14/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour son retour en Ligue des Champions, Liverpool a concédé un nul largement évitable face au FC Séville (2-2) mercredi. Alors que Roberto Firmino a raté un penalty à 2-1 juste avant la pause, les Reds ont fini par craquer en encaissant un but de Joaquin Correa consécutif à une touche rapidement jouée par un Andalou. Une erreur de débutant pour l'ancien joueur de Manchester United Roy Keane, qui s'est fait un malin plaisir en enfonçant le club de la Mersey. "Cela résume Liverpool et pourquoi ce club ne remportera aucun trophée. Se déconcentrer après une touche qui amène une égalisation... dans une rencontre aussi importante et un moment déterminant du match... Cela doit rendre fou le manager de voir ces erreurs défensives de débutant. Liverpool doit faire une croix sur la Ligue des Champions, le Real Madrid et les autres grosses équipes n'en feront qu’une bouchée", a estimé l'Irlandais au micro d'ITV. Sans une défense à la hauteur, les Scousers auront effectivement du mal à remporter quoi que ce soit cette saison. Sans une défense à la hauteur, les Scousers auront effectivement du mal à remporter quoi que ce soit cette saison.

