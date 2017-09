Real : Zidane ne retient que la victoire

Large vainqueur de l'APOEL Nicosie (3-0), ce mercredi, pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le Real Madrid n'a pourtant pas affiché un visage reluisant. Qu'importe pour Zinedine Zidane, qui retient surtout la victoire.

"La première période n'a pas été très bonne. On a été bien mieux après la pause avec un meilleur pressing, une meilleure utilisation du ballon. On est en Ligue des Champions, on ne va pas faire la fine bouche, on se satisfait de cette victoire", a commenté l'entraîneur madrilène au micro de beIN SPORTS