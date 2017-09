PSG : la mise en garde de Dani Alves « Par Romain Rigaux - Le 13/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que le Paris Saint-Germain et notamment son trio offensif Mbappé-Cavani-Neymar ont droit à de nombreuses éloges après la victoire contre le Celtic Glasgow (5-0) en Ligue des Champions, Daniel Alves (34 ans, 5 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) refuse de s'enflammer. Le latéral droit parisien ne veut pas tomber dans l'euphorie. "Je ne pense pas que le football se résume à un trio. C’est un sport d’équipe où il y a de grands noms, comme ceux qu’on a ici pour faire des différences. Le trio a besoin de monde autour de lui. (...) Pour ne pas tomber dans l’euphorie, il faut penser aux résultats passés. Je ne crois pas aux déroutes, mais aux grands apprentissages. Paris a vécu une situation. Il doit apprendre et continuer à mûrir pour savoir que les éloges ne vous amènent nulle part", a expliqué le Brésilien aux médias. Daniel Alves va apporter une expérience très importante dans le vestiaire parisien cette saison. Daniel Alves va apporter une expérience très importante dans le vestiaire parisien cette saison.

