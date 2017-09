PSG : au tour du patron de la Ligue allemande « Par Romain Rigaux - Le 13/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après le président de la Liga, Javier Tebas, c'est au tour de son homologue allemand, Reinhard Rauball, de monter au front contre le Paris Saint-Germain et ses dépenses colossales. S'il reste plus mesuré dans ses propos, le patron de la DFL accuse tout de même le PSG d'avoir déréglé le marché des transferts. "Le transfert de Neymar (222 M€) a coûté un quart de milliard d'euros. Cela montre à quel point le montant est important. Ce transfert marque le début d'une ère de transferts démesurés. Tout ce qui s'est passé à partir de là est une conséquence du transfert de Neymar, et ce, malgré le fair-play financier", estime Rauball dans une interview accordée à Sport Bild. "L'ouverture de l'enquête est remarquable. Mais ce qui sera décisif, c'est l'issue du processus. (...) Je me demande pourquoi, si l'UEFA a des doutes, elle laisse de nouvelles pratiques se développer en matière de transferts. Auparavant, un joueur était transféré pour une certaine somme d'argent, payable immédiatement. Il était possible d'étaler ensuite les paiements. Cependant, le modèle du prêt avec option d'achat obligatoire, qui se développe ces dernières années, permet de différer un transfert, et ce, malgré les règles du fair-play financier", a-t-il poursuivi. Un modèle qui a profité au Bayern Munich pour Kingsley Coman notamment. Un modèle qui a profité au Bayern Munich pour Kingsley Coman notamment.

News lue par 11476 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+