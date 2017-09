Shanghai : Tevez est "en surpoids" « Par Romain Rigaux - Le 13/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis son arrivée en Chine en janvier dernier, Carlos Tevez (33 ans) est loin de faire l'unanimité au Shanghai Shenhua. Alors que l'attaquant argentin fait partie des joueurs les mieux payés de la planète (730 000 euros par semaine), il est régulièrement blessé et n'a marqué que deux buts cette saison. Et pour ne rien arranger, l'Apache est en méforme depuis son retour d'Argentine en août, où il était parti faire soigner une douleur musculaire à la jambe pendant deux semaines. "Je ne le ferai pas jouer, il n'est pas apte physiquement. Lui et Guarin sont en surpoids. Je dois prendre mes responsabilités vis-à-vis de l'équipe et des joueurs. Quand vous êtes sur le terrain, si vous ne pouvez pas jouer à 100%, alors ça n'a aucun sens", a expliqué son nouvel entraîneur Wu Jingui. Pris en grippe par les supporters, Tevez a été hué à domicile le week-end dernier. Pris en grippe par les supporters, Tevez a été hué à domicile le week-end dernier.

