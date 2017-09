OM : R. Garcia - "besoin de joueurs qui en ont" « Par Romain Rigaux - Le 13/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Critiqué par les supporters marseillais après les défaites contre Monaco (1-6) et Rennes (1-3), l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia, doit redresser la barre jeudi en Ligue Europa face à Konyaspor. Et le coach olympien compte s'appuyer sur des joueurs de caractère. "On a besoin de joueurs qui n'ont pas rétréci au lavage parce qu'ils rentrent dans le Vélodrome. On a besoin de joueurs qui en ont. Il faut revenir aux bases quand c'est comme ça, c'est ce qu'on s'attellera à faire demain", a indiqué Garcia en conférence de presse ce mercredi. Le spectacle passera au second plan demain sur la pelouse du Stade Vélodrome. Le spectacle passera au second plan demain sur la pelouse du Stade Vélodrome.

