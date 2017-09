Sondage MF : Rudi Garcia doit partir !

Sondage MF : Rudi Garcia doit parti r ! « Par Romain Rigaux - Le 13/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si Rudi Garcia était encore l'homme de la situation à l'Olympique de Marseille. Visiblement, les supporters marseillais en ont marre ! Sur les 16 232 votes recensés, vous êtes 70,8% à estimer que l'entraîneur marseillais n'est plus l'homme de la situation après les défaites contre Monaco (1-6) et Rennes (1-3) ! Seuls 29,2% des lecteurs pensent qu'il redressera la barre. Dès à présent, dites-nous quel serait votre duo préféré dans un milieu à deux éléments au Paris SG ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous quel serait votre duo préféré dans un milieu à deux éléments au Paris SG ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

